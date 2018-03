Proviisorid: gripihooaja lõppu pole näha, rahvas ostab kõike, mis olemise kergemaks teeb

Foto on illustratiivne.

Marienthali Südameapteegi proviisor Katrin Jeegeri sõnul on gripihooaeg apteekides kulgenud sarnaselt eelmiste aastatega ja hetkel veel lõppu näha ei ole.

„Gripi sümptomeid leevendavatest ravimitest ostavad inimesed enim pseudoefedriinvesinikkloriidi tablette, mida kasutatakse täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks,“ ütles Apotheka proviisor Anne-Mai Rogenbaum.

Ninakinnisuse korral leitakse leevendust ka ksülometasoliinvesinikkloriidi spreidest. Katrin Jeeger sõnab tunnustavalt, et inimesed on nüüd teadlikumad, et neid ravimeid ei tohi üle nädala järjest kasutada.

Sageli tarbitakse nohu leevendamiseks samuti looduslikke eeterlikke õlisid sisaldavaid pihustiteid ja tilkasid.

Kuna gripi sümptomiteks on kurguvalu ja köha, kasutatakse palju bensüdamiinvesinikkloriidi ja tsetüülpüridiinkloriidi sisaldavaid imemistablette. Hea toime tõttu on Jeegeri sõnul haigestunute seas populaarsed ka kümne taime eeterlike õlisid sisaldavad tilgad inhalatsiooniks.

Samuti sirutatakse käsi sageli rahvakeeli nn gripiteede järele, kasutades neid palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks. Tuleb aga meeles pidada, et need oleksid sobilikud, kui palavik on tõusnud üle 38°C. Väike palavik on organismi kaitsereaktsioon, mis aitab haigusest võitu saada, ja seda ei ole tarvis kohe alandama hakata.

Pereõde Betty-Maria Märki tervisenipp: Kui minu lapsed nohusse jäävad, seon neile ööseks voodi külge pea lähedusse marlisse keeratud hakitud küüslauguküüned. Nendest eralduvad eeterlikud õlid aitavad nohuse nina vaba hoida ja paremini hingata.

„Au sees ka rahvatarkusest teada-tuntud ravimtaimed, nendest valmistatud teesid juuakse nii viirushaiguste ennetamiseks kui ka haigussümptomite leevendamiseks. Islandi samblik on küll tuntud mõru maitse poolest, aga sel on ka väga hea köha leevendav toime,“ ütleb proviisor Jeeger ning lisab, et ära ei ole unustatud ka kummelit, piparmünti, pärnaõit, paiselehte ja teisi ravimtaimi.

Vitamiinidest ostavad inimesed praegu kõige enam D- ja C-vitamiini.

Rahva seas ringlev jutt selle kohta, et kodeiini sisaldavad köha pärssivad ravimid on apteekidest otsas, ei vasta tõele. „Tarneraskused on praeguse info kohaselt mai lõpuni ühel käsimüügiravimil – valuvaigistil, mis sisaldab nii kodeiini kui ka paratsetamooli. Arsti või apteekriga suheldes leiab aga kindlasti alternatiivseid lahendusi,“ julgustab proviisor Anne-Mai Rogenbaum köha käes vaevlejaid.

Katrin Jeeger lisab, et suurt annust kodeiini sisaldavad ravimid on Eestis saadaval ainult retsepti alusel.

Haigestumise ennetamiseks tasub aga haarata riiulilt kas meresoolapihustid või spetsiaalsed viiruste limaskestadele kinnitumise takistajad.

Üldjoontes ei saa öelda, et tänavu oleks viirusinfektsioonide leevendamiseks mõeldud ravimite ostmisel midagi väga teistmoodi. „Kui on gripi või muude ülemiste hingamisteede haiguste puhang, siis on inimestel ikka vaja ravimeid nohu, köha, valu ja kõrge palaviku vastu,“ viitab Anne-Mai Rogenbaum.

Kuna nelja erineva viirustüübi vastase gripivaktsiini toime ilmneb kahe nädalaga ja gripihooaeg võib kesta aprilli lõpuni, siis pole Katrin Jeegeri sõnul veel hilja ennast vaktsineerida lasta.