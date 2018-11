Psoriaas võib põhjustada kehalistest enamgi psühholoogilisi vaevusi

Psoriaas ilmneb sagedasti kätel ja küünarnukil. Shutterstock

29. oktoober on küll möödas, kuid see on päev, mil räägitakse psoriaasist: haigusest, ravist, probleemidest. Seda päeva on vaja eelkõige selleks, et tõsta kaaskodanike teadlikkust haigusest.