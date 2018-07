Psühholoog Kristjan Puusild: ise tuleb valmis meisterdada mõõk ja valmis olla võitlema

Kui Sigmund Freud rääkis isiklikust alateadvusest, siis Carl Gustav Jung võttis kasutusele ka kollektiivse alateadvuse mõiste – tegu on ühise väljaga, kus liigub energia või info.

Õnneks ei valitse eelmiste elude sündmused meie üle täielikult ning nende mõju on võimalik muuta. Puusild ütleb, et inimesed otsivad sageli kiiret lahendust ning psühhoteraapia võib osutuda hingemurele ainult väikeseks plaastriks.

“Inimene peab vaikselt minema sügavamale tasemele, et hinge avada ja ravida. Lihtsaid lahendusi ei ole,” nendib Puusild. Kõige lihtsam on hingest aru saada läbi kahe inimese vahelise suhtluse, mil tajume, et inimene ei ole ainult liha ja luu, mõtted ja tungid.

Loe veel

Psühholoog tõdeb, et hingedevahelist suhtlust on võimalik kogeda igas inimsuhtes. “Vahel tunnetame, et midagi on veel. Kui me aga ei ole teadlikud oma hingest või võtame teist inimest objektina, ei pruugi hing avaneda,” räägib Puusild. “Vahel on suhtlus aga sfääre avardav, isegi elumuutev.”

” Väärtus omaette on keskel olek, tasakaal. Hallis toonis on sees kõik värvused.

Hingestatust võib otsida ka looduses, kunstis ja muusikas. Luule kaudu on võimalik tabada hinge sügavust, väljendada seda, mis ei ole mõõdetav. Sageli anname hingele väärtused nagu hea ja halb või õnnelik ja õnnetu. Võitlusest hea ja halva vahel jutustavad mitmed suured teosed, kus inimese hingeelu on vastuoluline.

“Ma kutsun inimesi üles mitte ilustama hinge. Vaid läbi varju on võimalik küpseda ja kujuneda tervikuks,” ütleb Puusild.

Väärtuslik hallus

Psühholoog tuletab meelde, et hinge areng jääb unarusse, kui inimene pidevalt väldib hinge arengu jaoks vajalikke ebameeldivaid olukordi.

On mõistetav, et inimene kardab asjade väljumist ego kontrolli alt, sest inimmõistusele on omane hinnata olukordi ratsionaalselt. Puusild märgib, et läänemaailmas keskendutakse liiga tihti tulemuste saavutamisele, õnnelik olemisele, seevastu Hiinas ja Jaapanis väärtustatakse argipäeva ning meelelaadi hallust.

“Jaapanis ei ole enim hinnatud see, kes on väga rõõmus. Väärtus omaette on keskel olek, tasakaal. Hallis toonis on sees kõik värvused,” pajatab psühholoog, rõhudes terviklikkusele ja omanäolisusele. Ilmtingimata ei ole vaja olla ülimalt rõõmus või vastupidi, madalseisus, et saavutada kontakt oma hingega. Tema sõnade kohaselt on kõige paremad inimhinge juhendid muinasjutud, mõistulood ja eeposed.

Muinasjuttudes ei ole rikastel või tugevatel eeliseid ning kangelaseks saab keegi, kellel ei ole suurt varandust ega esmapilgul julgustki. Kohates teel neid, kes ulatavad abikäe, jõuab alaväärne tegelane oma eesmärgile üha lähemale ning võidab lõpuks printsessi südame. Oma individuaalsusega tuttavaks saamine eeldab julgust.

“Ise tuleb minna oma hinge pimedasse öösse. Ise tuleb valmis meisterdada mõõk ja valmis olla võitlema,” ütleb Puusild. “Millised inimesed panevad meid hämmastama? Tõenäoliselt mitte need, kellel on kõik hästi, vaid pigem need, kes lahendavad elus ettetulevaid probleeme ja ülesandeid, olles ebatäiuslikud.”

VIIS SOOVITUST Kuidas hoolitseda oma hinge eest 1. Lugege muinasjutte, mõistujutte ja eeposeid. Rahvuseepose kaudu võib jõuda sügavamale inimhingede mõistmiseni. Lugege kaunist luulet, see teeb hingele pai. 2. Püüdke mõista oma esivanemate hingemuresid. Tunnetage, kuidas hing avaneb inimestevahelises suhtlemises. Mõtisklege, milline on eesti rahva hing. 3. Võtke iseendale aega mitte millegi tegemiseks ja teadvelolemiseks. Valige vaikne koht, kus iseendaga olla. 4. Võtke tõsiselt oma unenägusid. 5. Võimaluse korral käige regulaarselt psühhodünaamilises psühhoteraapias.

Hinge arengu juhis