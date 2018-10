Psühholoogiadoktor ületöötamisest: keeruliste ülesannete lahendamisest rohkem väsitab alla oma lati tegutsemine ning enese kasutuna tundmine

Paljud meist teavad liigagi hästi, et stressirohkel ajal sirutub käsi justkui iseenesest kommikausi poole. Ja et vahel ei anna peas keerlevad töömõtted rahu isegi öösel. Miks tundub sageli väsitav mitte eesmärgi nimel pingutamine ega keeruliste ülesannete lahendamine, vaid hoopis alla oma lati tegutsemine ning enese kasutuna tundmine? Selgitusi, miks asjad nii on ning nõuandeid aju ületöötamise lõksust päästmiseks jagavad teadlased Eva-Maria Kangro, Kristjan Port ja Jaan Aru ning treener Pille Trolla.