Puukborrelioosi haigestumine on mullusega võrreldes kõvasti kasvanud

Arstid diagnoosisid puukborrelioosi tänavu esimese viie kuu jooksul 64,2 protsendi võrra enam kui mullu samal ajavahemikul. Kas tõesti on seda nakkust kandvate lülijalgsete hulk Eesti metsades sedavõrd palju suurenenud?

Puukide, sh nende, kes kannavad puukborrelioosi tekitajat, absoluutarvu muutuse kohta pole võimalik Eestis ega mujalgi maailmas suurt midagi öelda – puuke on võimatu loendada. Nende hulk sõltub väga paljudest teguritest: õhutemperatuurist ja -niiskusest, väikeloomade arvukusest, taimestikust, vegetatsiooniperioodi pikkusest ja inimtegevusestki. Kuna kõik need tegurid on pidevalt muutumises, kõigub ka puukide arvukus.

Kuid seda võib terviseameti statistikale tuginedes kindlalt väita, et puukborreliosi ehk Lyme’i tõbe diagnoositi inimestel tänavu jaanuari algusest mai lõpuni mullusega võrreldes 64,2 protsendi võrra enam. Kui 2017. aastal registreeriti esimese viie kuuga 179 borrelioosijuhtu, siis tänavu sama ajaga 294.

Enim on haigust registreeritud Tallinnas (2018 – 55 juhtu/2017 – 48 ), järgnevad Saaremaa (47/10), Pärnumaa (45/6), Harjumaa (32/2) ja Tartumaa (22/6). Tõus on päris märgatav. Miks?

„Haigusjuhtude arvu kasv on loogiline, sest inimesed viibivad rohkem looduses ning vastavalt suureneb ka kokkupuutumise võimalus puukidega,“ vastab terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo juhataja Irina Dontšenko.