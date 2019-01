Rasvumine pole ainult liigsöömise tagajärg

Küllap on iga inimene kas või kordki elus mõelnud-öelnud: „Ma võtan ainult natukene,“ – „Ma pean kohe süüa saama, kui mul on kõht tühi,“ – „Erilise sündmuse puhul võin endale üht-teist head lubada,“ – „Üks kord ei tee midagi,“ – „Keegi ei näe, see ei loe.”

Nii sunnivadki normaalsest kaugele üle piiri tiksunud kehakaal ja sellega kaasnevad tervisemured ühel hetkel paljusid ülekaalulisi pelgast söömise piiramisest radikaalsemaid lahendusi otsima. Marimelli blogi autor Mari-Leen Albers võttis magu vähendava operatsiooni ehk bariaatrilise lõikuse ette 2011. aastal, kui kaalus 111 kilogrammi.