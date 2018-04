Sagedasem, kui arvatakse: 59aastane bussijuht sai insuldi une pealt, 14aastane poiss kukkus koolitunnis koomasse

Kui Heinrich Keermanil ajus veresoon lõhkes, oli ta vaid 14aastane. Foto: Sven Arbet

Teatakse, et insult on raske haigus. Kuid et see tabab elu jooksul iga kuuendat inimest, on üllatav. Kaasaegne arstiteadus annab aga paljudele neist siiski võimaluse terveneda.