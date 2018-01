Söö peale mida tahad, küüslaugulõhnast vabaneda pole võimalik. Miks nii?

Küüslauku peetakse koos naistepuna ja ženšenniga üheks maailma populaarseimaks ravimtaimeks. Kuid sellega söömisega kaasneb ka intensiivne ja paljude jaoks ebameeldiv küüslaugulõhn (et mitte öelda hais). Kas sellest on võimalik vabaneda? Mil moel?

Purustamata küüslauguküüs sisaldab aminohapet alliin, mis peale küüne muljumist või purustamist muutub ensüüm allinaasi toimel allitsiiniks. Alliin on eeterlik õli, mida on küüslaugus 0,1–0,2% kaalust. Allitsiin aga on üks bioloogiliselt aktiivseim ühend värskes purustatud küüslaugus.

Alliin on lõhnatu, kuid allitsiin ja selle lagunemisel tekkivad väävliühendid annavad küüslaugule iseloomuliku, kõigile teada-tuntud lõhna ja maitse, mis aga paljudele inimestele väga ebameeldiv tundub ja sestap püütakse seda igati peita.

Püüda ju võib, aga tegelikult on küüslaugulõhna võimalik mingil määral summutada vaid suus. Sest küüslauk satub suust, kuhu ta kõige intensiivsema lõhnabuketi maha jätab, seedetrakti ja kandub sealt imenduses kogu organismi laiali, eritudes sellest naha ning kopsude kaudu. Ja sealtkaudu lõhna levimist peatada on võimatu.

Rahvapäraseid nippe, mis küüslaugulõhna suus peaksid peletama, on aga mitmeid. Iseasi, kui tõhusad need on.

NIPID KÜÜSLAUGULÕHNA PELETAMISEKS Näri kohviube

Näri petersellilehti

Näri invergijuurt

Söö kardemoni

Näri piparmündilehti või piparmündimaitselist nätsu

Joo pärast küüslaugu söömist klaasitäis piima

Allitsiini peetakse tähtsaimaks tervistavaks ühendiks küüslaugus. Ühendi sisaldus värskes küüslaugus on väga varieeruv. See võib oleneda taime geneetikast, kasvukohast, kliimast ja agrotehnilistest võtetest. Et küüslaugu tervistavad omadused säiliks, peaks küüslauku sisaldavad preparaadid peaksid sisaldama vähemalt 4,5 mg/g allitsiini.

MIKS KÜÜSLAUK HEA ON Rahvameditsiinis tuntakse küüslauku enesetunde parandaja, südame tugevdaja, vererõhu korrastaja ja soole peristaltika soodustajana.

Küüslaugus leiduvad mikroelemendid seleen ja germaanium suurendavad südamelihase jõudlust.

Lenduv fütontsiid allitsiin ja mikroelemendid stimuleerivad immuunsüsteemi tegevust ning mõjuvad hormoonsüsteemi korrastavalt.

Küüslauk tugeva antibakteriaalse toimega. Küüslaugul ja tema vormidel on toime ka viirus-, parasiit- ja seennakkuste ravis.

Küüslauk on hea ka gripi profülaktikaks, kuid seda üksnes värskelt tarvitades, sest vajalikud fütontsiidid lagunevad kuumutamisel.

Katsed on näidanud, et pidev küüslaugu söömine hoiab ära ateroskleroosi ja soodustab põie-, neeru- ja sapiliiva ning sapikivide lagunemist ja puhastab verd kahjulikest ainevahetusjääkidest.

Küüslauk omastatakse kiirelt ja ta püsib organismis suhteliselt kaua, mistõttu piisab raviefekti saavutamiseks 1–2 küünest päevas.

Küüslauk säilitab enamuse oma tervistavad omadusi ka kuumutamisel.



Allikad: Mairi Tikk (EMÜ magistritöö), Wikipedia