Südasuvine kuumus toob valu ja villid, aga ka nohu ning kõhulahtisuse. Miks?

Lisaks on aaloegeel tõhus abimees putukahammustuste korral, mis suvel väga sagedaseks probleemiks on.

Toit keerab seedimise kihva

Suvel toituvad inimesed tihti teistmoodi kui muudel aastaaegadel ja sestap kimbutavad neid Merle Niglase sõnul ka erinevad kõhuhädad – kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõrvetised.

Kõhuprobleemid on Triin Tulve väitel üsna tihti just ülesöömise tagajärg – rasvane grill-liha, marjad jm tunduvad nii maitsvad, et piiri pidada on keeruline. Seetõttu ostetaksegi suhteliselt palju kõrvetiste leevendamiseks mõeldud ravimeid, häid baktereid ehk probiootikume ja seedeensüüme.

Kuum ja kuiv ilm toob nohu

„Palavuse tõttu kasutatakse siseruumides ning autodes õhukonditsioneere, mistõttu tabab paljusid just suvel nohu, köha või kurguvalu,“ selgitab Merle Niglas.

Alati ei ole aga tegemist n-ö külmetusest tingitud nohuga. Kuna ilmad on püsinud pikalt kuivad ja kuumad, esineb tavalisest enam allergiaid.

Seda, et allergiaravimid on suvel üks enimostetud käsimüügiravimite rühmi, kinnitab ka Triine Tulve. Lisaks õitsevatele heintaimedele võivad seda tekitada ka putukahammustused ning mitmed marjad ja puuviljad.

Samuti on suvel on populaarseteks toodeteks villidele mõeldud plaastrid. Villid tekivad kuuma ilmaga üsna kergelt ja harjumatutesse kohtadesse, sest jalad tursuvad ning kõige mugavamadki kingad võivad hõõruma hakata.