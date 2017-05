Suhkrujoogid on kogu maailmas üha kättesaadavamad

Karastusjoogid Foto: Priit Simson

Suhkrujoogid on Eestis praegu poliitilised päevakangelased, aga teema on üleilmne. Nüüd selgub Ameerika Vähiliidu äsja avaldatud uuringust, et suhkruga magustatud joogid on peaaegu kõikjal maailmas saanud inimestele üha kättesaadavamaks.