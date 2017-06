Tänapäeva plaastrid aitavad haavu ravida arme jätmata

Õnnetus ei hüüa tulles, kuid oma osa on tihtipeale ka teadmatusest või ettevaatamatusest tekkivatel traumadel. Pole siis ime, et igal suvel ummistavad erakorralise meditsiini osakonna ootejärjekorra erinevate põletuste, haavade, hammustuste, luumurdude-nihestustega patsiendid.

BENU Apteegi ajakirja suve numbris juhitakse tähelepanu, kuidas eristada haava haavandist ja millised hooldusvahendid erinevate haavade ravimisel kõige efektiivsemad.

Eestlased on töökas rahvas ning kui juba töötegemiseks läheb, ununevad ka ettevaatusabinõud. EMOsse jõutakse suvisel ajal kõikvõimalike hädade ja haavadega, mis aiatöödel võimalik saada on. Küll torgatakse oksaga silma, küll vigastatakse end muruniitja või oksakääridega.

Ida-Tallinna Keskhaigla haavaravikabineti õde Jaanika Orava sõnul liigitatakse haavu selle tekke vanuse alusel akuutseteks haavadeks - lõike-, torke-, marrastus-, põletushaavad jt - ja kroonilisteks haavanditeks - verevarustushäirest, diabeedist, infektsioonist tingitud haavandid, lamatishaavandid jt.

Nii nahaarstid kui ka uuringud kinnitavad, et mida kiiremini haav paraneb, seda väiksem on hilisem armi tekke risk. Eriti kehtib see põletuste puhul. Haavaõde Jaanika toob välja, et armide ennetuseks tuleb kõiki haavu algusest peale ravida õigete vahenditega. “Alustada tuleb kohese puhastamisega, et vältida põletiku teket, ning katta siis sidemega, sest õhu käes haavade paranemine aeglustub,” rääkis haavaõde.

Erilist tähelepanu tuleb armiravile pöörata päikeselisel aastaajal (kevadel ja suvel). Armid näol, kätel ja jalgadel on siis eriti ohus. Näopiirkonna arme on tegelikult vaja UV-kiirguse eest kaitsta aastaringselt. Kord juba pigmenteerunud armi ei ole enam võimalik tagasi heledaks muuta. Arm ei tohi päevituda. Selle eest kaitseb kõige paremini silikoonplaastri pidev kandmine.



Armid ei ole paratamatus!

Põletus-, trauma- või operatsioonihaava paranemine ei lõpe Jaanika Orava sõnul veel haava kokkukasvamisega. Pärast sulgumist hakkab haavaarm küpsema ja see protsess kestab umbes kuus kuud kuni aasta. Selle aja vältel saab armi kujunemist soodsas suunas mõjutada. Õnnestunud armistumisest annab tunnistust elastne ja lame, nahapinnaga tasa olev kahvaturoosa ning märkamatu arm. Häiritud armistumine seevastu tekitab liigse koega paksu ja tavapärasest palju tumedama armi. Inetu armi tekkerisk on kõige suurem lastel ja noortel täiskasvanutel, sest nende keha toodab rohkem kollageeni.

Armiraviks sobib spetsiaalselt armide ennetamiseks mõeldud silikoonplaaster, näiteks Askina® Scar Repair. See hoiab armkoe niiskena, vähendades punetust, sügelust ning pingetunnet, mis tüüpiliselt armiga kaasnevad. Ennetab liigse armkoe teket, kaitseb armi päiksekiirguse eest ja pehmendab ning silub ka vanemaid arme, parandades naha elastsust. Silikoonplaastril on tõestatud toime parima mittekirurgilise armiravi vahendina.

Silikoonplaastri soovitab õde Jaanika kasutusele võtta niipea, kui haav on sulgunud ja haavaniidid eemaldatud. Plaastri kasutamine on efektiivne, kui seda tehakse pidevalt: 24 tundi ööpäevas 2-6 kuu jooksul pärast haava sulgumist.

Kvaliteetsed haavaravitooted kompenseerib Eesti Haigekassa

Kindlasti ei pea pelgama, et kvaliteetsed haavaravitooted oleksid patsiendile tuntavalt kulukamad. Haavaplaastreid ja -sidemeid hüvitab haigekassa 50% soodusmääraga venoossete, diabeetiliste ja lamatishaavandite ning põletus- ja kiiritusjärgsete haavade raviks. Haigekassa kompenseeritavate toodete nimekirja uuendatakse igal aastal.

Elu näitab, et patsientide teadlikkus kompenseeritavatest haavaraviplaastritest on vähene, hoolimata sellest, et süsteem on olemas juba aastaid. Ka arstid ei ole agarad välja kirjutama retsepte krooniliste haavanditega patsientidele. Enamasti saab patsient esmase teabe näiteks apteekrilt, kes soovitab küsida retsepti arstilt. See on aga inimesele ebamugav ja asjatu ajakulu.

Haavaplaastreid ja -sidemeid hüvitatakse 6 kuu jooksul haavandi või haava diagnoosimisest



Haavatoote valikul lähtu haava vajadustest

Millal on aga tegu haava ja millal haavandiga? Kui trauma tagajärjel tekkinud haav ei ole 3–4 nädala jooksul paranenud, on tegu haavandiga. Täielikuks haavandi paranemiseks kulub keskmiselt 2,5–3 kuud, kuid arvestama peab kaasuvaid haigusi ja muud, mis võib haavandi paranemist aeglustada.

Alati tuleks küsida nõu oma perearstilt või pereõelt, samuti saab abi BENU Apteegi haavaekspertidelt, millist toodet konkreetse haava puhul oleks kõige mõistlikum kasutada. Enne plaastri kasutamist tutvuge kindlasti plaastri kasutusjuhendiga ning konsulteerige vajadusel arsti või apteekriga.

Venoossetel haavanditel , millel enamasti rohkelt haavaeritist, sobib kasutamiseks Mepilex XT, mis tänu oma unikaalsetele kanalitele juhib haavaeritise efektiivselt haavalt haavapatja ning seetõttu väheneb ka matseratsiooni oht. Kui on väga suur haavaeritis, sobib Mextra. Haavapadi soovitame valida pigem suurem kui väiksem, et haavaeritis saaks täita haavapadja. Fikseerimiseks sobib sukkside Tubifast. Kui haavas on põletik, soovitame kasutada hõbedasisaldusega haavapatja Mepilex Ag.

Kiiritusjärgsete nahaärrituste puhul soovitavad spetsialistid õhukest haavapatja Mepilex Lite, mis vähendab valulikkust ja sügelust ning säilitab haava paranemiseks vajaliku niiske keskonna.