Tänavu on puugid eriti varajaselt aktiivsed! Kas puugivaktsiiinist on üldse kasu?

Keskmisest soojem talv on kaasa toonud ka puukide varajase aktiivsuse, keda leidub juba praegu looduses ohtralt ning kes teatud piirkondades on vägagi nakkusohtlikud.

TV3 Seitsmesed uudised kõnelesid Muhumaal elava vanahärraga, keda puugilt saadud haigus oleks peaaegu teise ilma saatnud. Järgnevast loost saate ka teada, kuidas siis end puukide vastu kaitsta ja kas vaktsineerimisest on tolku?

"Puukentsefaliidi puhul me teame seda, et mida eakam on inimene, seda raskemalt haigus kulgeb," rääkis TÜ Kliinikumi nakkushaiguste arst Pilleriin Soodla.

Bioloog Urmas Tartes teab aga, kus puugid meid varitsevad - umbes 50 sentimeetrit maapinnast.

