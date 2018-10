Tervise heaks peaks inimene iga päev vähemalt tunni päikese käes olema

Targu Talita RUS

Inimene vajab päikesevalgust terve ja rõõmsana püsimiseks. Shutterstock

Hilissügis rusub inimesi eelkõige sellepärast, et päevad on lühikesed ja kogu aeg on pime. Vajadus valguse järele on meile üsnagi loomuomane ja ka vajalik.