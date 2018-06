TERVISELOENG: Sünnitus on nagu mäkketõus 5000 meetri kõrgusele

Kui naine tegeleb hoolivalt iseendaga, ei ole vaja midagi suurt ette võtta või muuta. Kui peres on mure, siis vajab ka ema rohkem hoolitsust ja tähelepanu. Tammemägi räägib, et üheksa kuu jooksul kasvab sisemine tarkus ning teadmine, et hirmude asemel tuleb alati valida armastus ja usaldus.

Raseduse ajal on oluline sügav emotsionaalne ühendus partneriga. Loomuliku sünnituse eelduseks on pikad jalutuskäigud, turvaline peresuhe ja head suhted vanematega.

Rasedust on võimalik hoida terviseprobleemidest vabana lihtsate vahendite abil, näiteks kõrvetiste vastu aitab piparmünt ja spasme leevendab kummelitee. Tarvitada tuleb värsket looduslähedast toitu ja juua puhast vett.

” Öeldakse, et titat ootav naine peab iga päev kõndima jalgsi 10 kilomeetrit, sest vere- ja lümfiringe töötab kahe eest.

“Raskesti seeditava valgu osakaalu tuleb vähendada ning maiustuste asemel sobivad toidusedelisse pähklid ja rosinad. Viimasel kuul võib liha välja jätta, sest taimetoitlaste koed on pehmemad – tõenäoliselt tuleb ka kergem sünnitus,” selgitab Tammemägi. Naise kehahoiak peab olema võimalusel ettepoole kaldu, näiteks kodutöid tehes.

Siis on ka beebi õiges asendis, selg kõhu poole.

Autoroolis või diivanil istudes on naine aga tahapoole kallutatud ning beebi võib asendit muuta, mis omakorda võib kaasa tuua raskema sünnituse.

Rasedatel naistel süveneb hajameelsus, sest keha valmistub sünnituseks ja laseb peas kõik vabaks.

Sünnitusplaani koostamine

Enne sünnitust tuleb kirja panna kõik soovid ja mõtted, kuidas sünnitus võiks välja näha ning kes võiksid olla sünnitusruumis.

Kuna sünnitus on niivõrd eriline ja mitmetahuline protsess, pole võimalik päris kõike ette ennustada ent meeldivat sünnitust soodustab usalduslik suhe oma toetusgrupiga: abikaasa, sünnitoetaja ja ämmaemandaga. Tammemägi tõdeb, et esmasünnitaja võib ära väsida ja alla anda, sest tekib enesehaletsus. “Esimene sünnitus meenutab justkui pimedast metsast läbi minekut. Kui ei ole õiget teejuhti ja kui keegi ei räägi sulle, siis iga kahin ja vale hääl on täiesti uus, sa ehmatad iga asja peale,” kirjeldab Tammemägi. “Ning kui oled väsinud, lähevad hirmud järjest suuremaks.”

Ämmaemandate ja arstide jaoks on tegu rutiinse tööga, naisele on see esmakordne elu ime. “Kui arst tuleb ja mõõdab emakakaela ning ütleb, et siin läheb veel kõvasti aega, siis see võib olla tundlikule naisele negatiivne lause, mis blokeerib sünnitegevuse. Seda juhtub kogu aeg,” toob sünnitoetaja välja.

Tammemägi teab, et naine ootab positiivseid ja julgustavaid sõnumeid, väsinud personal ei suuda seda alati anda. Hirmud võivad blokeerida elujõu voolu.

Sünnitoetaja räägib siia vahele kentsaka loo Moskva loomaaiast, kus hakkas poegima kaelkirjak.

“Inimesed mõtlesid, et toovad prožektorid ja filmivad kõik üles, et saavad hea kaadri. Aga midagi ei juhtunud. Lõpuks keegi taipas, et lähme varju. Alles siis hakkas midagi toimuma,” pajatab naine. “Samuti on kitsedega metsas. Sünnitegevus algab, talle jalad ulatuvad juba välja ... aga siis ema kuuleb midagi ja emakas tõmbab talle tagasi sisse … lupsti! Siis jookseb kits uude turvalisse kohta ning hakkab seal uuesti sünnitama.”