Tervisenõuanne aastast 1907: saledat ja tervet joont aitab hoida kehakäändlemine

ERMi kogudes on inventuuride aeg. Sekka satub hetki, mil ei suuda järjest kiiresti, süsteemselt ja peatumatult tööd teha, muidu tuleb Exceli tabeli nägu pähe, ütled kassile Miisu asemel MuIS ja uinudes on museaalide numbrid su mantraks.

Vahel tuleb teha mõne huvipakkuva eseme juures paus. Nii sattus kolleegi kätte tore raamat aastast 1907, mida ta kena inimesena ka mulle näitas.

"Tervise raamat. Daanlase J. P. Mülleri sistemi põhjusel", kirja pannud Juhan Kurrik. Tartu Postimehe kirjastus 1907.

Raamatu aluseks on taanlase Mülleri õpetus ja süsteem. Ära on toodud ka tema õpetlik elulugu, mis on ilus arenguromaani stiilis näide, kuidas pliiatsiteritajast saab miljonär. Müller oli haigete vanemate haige ja põdur laps, kes ennast ise ilusaks, terveks ja tugevaks võimles ning elas. Siis kirjutas ta sellest raamatu ja nimetas selle kõik süsteemiks.

Raamat räägib tervislikest eluviisidest ja sellest, kuidas käändlemistega (käändlemine on võimlemine; võrratu sõna, mis kõlab siugjalt ja elegantselt – kahju, et see pole kasutusse jäänud) seda kõike hoida ja parandada.

Võimlemine on mind alati lummanud: võimlemisminutid Vikerraadiost, olümpiamängude ajal riistvõimlejate imetlemine, koolitunnid kitsede ja rööbaspuudega, kaaslinlaste painutused poejärjekorras ja rannavees.

Tervis on kalleim vara ilma peal, selle tagab tervislik igapäevane eluviis. Kunagi pole hilja selle parandamisega alustada.

Muud kui akka viibimata peale, parem täna kui omme!

Või muidu…

Aga kes edasi elutseb tervisevastaseid tegusid tehes, nagu on: liig söömine ja liig joomine, s.o. keha täitmine visalt seedivate söökidega ja uimastavate jookidega; vere ärakihvtitamine alva õhu sisseingamise läbi umbsetes tuulutamata elutubades ja magadiskambrites; öösise unerahu lühendamine ja rikkumine; piinapihiku või „korseti“ kandmine, – kes edasi elutseb, ilma et ta kehasse tekkivate kihvtiolluste ja väljakasimiseks midagi teeks, – kes edasi elutseb, ilma et ta oma keha igapäevase puhastamise ja ravitsemise läbi sissetungivate aiguseidude vastu võimsaks kosutaks: see teadku, et niisugusel elutsemisel alb tagajärg on; see teadku, et looduse seaduskord ennast petta ei lase, vaid kätte tasub jõhvi pealt pealt ja tingimata. Akakem viibimata maha kiskuma aiguse ja põduruse iket kaelast!

See raamat aitab meid selles nii kirjas kui pildis. Käitu järgnevalt.

Püsimaks terve, tuleb ennast pesta. Me ei püsi niisama puhtad!

Kui igi ja naharasw naha külge mädanema jäetakse, siis ei ole see mitte üksnes nahaomanikule kahjulik, vaid piinaks ka ligikondsetele, kellede aistmine alles korras on.

Saledat ja tervet joont aitab hoida kehakäändlemine, aga kindlasti ei tohi unustada ka õiget toitumist.

Ära söö mitte ikka niipalju kui aga naha alla mahub, iseäranis õhtuti mitte!

Suitsetamine ja alkohoolitsemine on saatanast.

Joogid kanged, mehed lõdvad, ja järeltulejad – viletsad, õnnetumad! Ka liig „piibu joomine“, tubaka suitsetamine, on „sest tigedast“.

Ja nüüd, mil sa enam ei joo, suitseta ega söö ülearu, oled hakanud end ka pesema, ava igal hommikul aken, riietu aluspükstesse ja käändle!



Mõned abistavad käändlemisnäited leiad ERM-i blogist.