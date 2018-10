TERVIST! | Insuldi korral päästab aju ja sageli ka elu kiire tegutsemine

Maaleht RUS

Niisugune näeb hemorraagiline insult välja arvutiekraanil. Foto: Argo Ingver

Miks on kiire abi insuldi puhul oluline? Ja kui kiire siis ikkagi on kiire? Kuidas üldse aru saada, et inimest on tabanud insult?