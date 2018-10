TERVIST! | Kui palju ja kuidas peab puhkama, et aju ülekoormuse küüsist päästa?

Sõltuvalt sellest, kui suured on meie töövõime ja organismi ressursid, suudame ülekoormust mõnda aega taluda. Kui aga taastumine pole piisav, võib ületöötamine viia terviserikkeni.

“Kõik bioloogilised süsteemid elavad vahelduvates töö ja puhkuse tsüklites. Millegipärast aga püüame seda tõsiasja ignoreerida ning “turgutada” ajurakke ainult tööd tegema,” nendib Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor Kristjan Port.

Kuidas töötada nii, et me oma tervist ei kahjustaks ning puhkaks nii, et sellest ka kasu oleks, räägib terviseteemalise taskuhäälingu "Tervist!" teises saates arstiharidusega ajakirjanik, Maalehe tervisetoimetaja Aive Mõttus.

Kuula saadet siit:



Pikka ja põhjalikku artiklit sellest, kuidas vältida tervisekahjusid, mis ületöötamisest tekkida võivad, loe SIIT.