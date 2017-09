Tootjad löövad gripivaktsiiniga tänavu rekordi

Algavaks gripihooajaks saabub tootjate valmisoleku järgi Eestisse rekordarv gripivaktsiini, kuni 65 000 doosi. Varem pole tootjad julgenud sellist mahtu siia planeerida.

Julgustuseks on ilmselt see, et lõppenud gripihooajal toodi Eestisse koos lisapartiidega 50 000 gripivaktsiini ja see sai isegi otsa. Tavapäraselt tuleb kevadeks kasutamata vaktsiinid tootjate poolt hävitatud ja uus partii saabub augusti lõpust alates, kirjutab portaal Terviseuudised.

Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius kommenteeris, et käesolevaks hooajaks on vaktsiinitootjad kinnitanud, et neil on valmisolek kuni 65 000 annuse Eestisse tarnimiseks. Ta lisas, et gripivastane vaktsineerimisaktiivsus Eestis jääb siiski oluliselt alla teistele Euroopa riikidele ning võiks olla veelgi suurem.

Eelmisel hooajal Laiuse andmetel vaktsiini üle ei jäänud, vaid see sai juba aasta alguses otsa, seetõttu ei tulnud seda ka hävitada. "Muidu oleks see ravimi müügiloa hoidja kohustus," lisas ta.