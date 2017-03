Töötukassal kulus kolm kuud, et hinnata seitse aastat töövõimetu naise töövõimet

Seitsme aasta eest määrati depressiooni käes vaevlevale naisele 80protsendiline töövõimetus. Asjaajamine oli laitmatu ajani, kui sotsiaalkindlustusameti töö võttis üle Eesti töötukassa.

Kuna Tuulile sotsiaalkindlustus­ameti määratud töövõimetus kaotas kehtivuse 28. veebruaril, on ta olnud justkui maa ja taeva vahel, teadmata, mis saab edasi, sest alates jaanuarist hindab töövõimet uue seaduse järgi Eesti töötukassa.

Otsusega viivitamine on viinud selleni, et naine on jäänud ilma nii töötu abirahast kui ka töövõimetuspensionist, mis olid tema ainus sissetulek.

"Millest pean ma senikaua elama, kuni nemad oma vigu parandavad ja otsusega viivitavad?" küsib naine.

