Turvaline rattasõit on paljuski ratturi enda kätes

Kuigi maanteedel sõitvate ratturite ohutus sõltub paljuski sõidukijuhtidest, peab jalgrattur eelkõige oma ohutuse eest vastutama ise.

Jalgratturil on kohustus enne sõidu alustamist veenduda, et tema sõiduvahend on tehniliselt korras ja ta ise on sõidukijuhtidele nähtav.