Üllatus: prillid ei peagi täpselt nägemisteravusele vastama

Üldiselt ei olegi oluline, et inimene kannaks täpselt oma nägemisteravusele vastavaid prille. See oleneb inimese vajadusest ja harjumusest – kui kaugele ja kui selgelt ta näha tahab. Sageli on kahe silma nägemisteravus erinev. Täiskasvanud inimene ei talu hästi kahe prillikaasi liiga suurt erinevust. Üle 2 dioptri erinevus tekitab juba ebamugavust. Kui vahe on suurem, võib kehvema silma prilliklaasi tugevust vastavalt kandja mugavusele kahandada.

On juhtunud, et uued prillid tehakse täpselt vana retsepti järgi, aga silmad ei harju nendega mitu nädalat. See tuleneb tõsiasjast, et igal prilliklaase tootval firmal on oma eripära. Tõenäoliselt erineb klaasi kumerus, klaasi kalle, kuidas prillid ees seisavad jne. Silmad peavad lihtsalt nendega harjuma.