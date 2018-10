Unearst Epp Pool: voodis on lubatud ainult magamine ja seks

“Paljud inimesed on aastaid ja aastaid halvasti maganud, uni on ebakvaliteetne ja seda peetakse normaalseks,” viitab Hea Une Keskuse kõrva-nina-kurguarst Epp Pool, kes tegeleb ka uneprobleemidega, sellele, et sageli ei mõista inimesed ise, et nad magavad halvasti. Päevased mured tuleb tohtri sõnul jätta magamistoa ukse taha. Voodis ei tohiks hakata elukaaslasega aktuaalseid päevaprobleeme või peremuresid lahkama. Kui aga tekib selline situatsioon, mida siis teha?