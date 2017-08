Uneuurija: põhiline söök tuleks süüa õhtul

Korraliku toidu söömine õhtul ei tee mitte paksuks, vaid tagab hea une, leiab unehäiretega patsientidega tegelev uneuurija, dotsent Henri Tuomilehto.

Uneteadlane Tuomilehto tegeleb mitmete tippsportlastega, kel on unehäired. Üks võimalusi unehäirete kaotamiseks on söömisrütmi muutmine, vahendab portaal estinen ajalehte Helsingin Sanomat.

Idee on see, et päeva jooksul süüakse kergelt, aga tihti, mistõttu erksus püsib päeva jooksul ühtlane. Rohkem süüakse alles õhtul kella kaheksa ajal. Pärast seda soodustab keha erksuse vähenemine muu hulgas uinumist.

Teadlane sööb ise samamoodi: päeva ajal kas salatit või suppi ning vahepeal puuvilju, kohupiima või smuutisid ning alles õhtul korralikku kodutoitu nagu lihapallid ja kartulipuder.

Mõned uneteadlased soovitavad õhtul vähem süüa, aga Tuomilehto on teist meelt. Uinumist määratlevad kaks asja: kõigepealt ööpäevarütm ehk see, millal läheb valgeks ja pimedaks, ning uinumissoov. Viimane tähistab inimese vajadust uinuda, keha sisemist soovi lamada.

Uinumissoovi võib mõjutada toitumisega. Kui süüa toitu kella kaheksa ajal, siis tuleb peale väsimus ning uinumissoov suureneb ja kella 22-23 ajal on lihtsam uinuda.

Tuomilehto arvates ei pea paika ka see väide, et õhtune söömine teeb paksuks. Tema väitel pole vahet, millal inimene sööb. Tähis on päeva jooksul saada vajalik kogus kaloreid.

Õhtul tasub süüa juba seepärast, et näljatunne takistab magamist. Inimese siseorganid nimelt öösel ei maga, vaid tegutsevad aktiivselt. Öö jooksul inimese aju puhastub ja mälu tugevneb, eritub kasvuhormooni, haavad paranevad ja aju energiavarud täienevad.