Uus hullus? Arstid hoiatavad herilasepesade vagiinasse toppimise eest

Günekoloogid on mures, sest looduslikke ravivahendeid eelistavad naised on avastanud uue mooduse oma tupelihaste treenimiseks ja noorendamiseks - nad topivad tuppe herilaspesa.

Te lugesite õigesti, mõned naised kasutavad herilase poolt tekitatud tamme galle oma vagiina noorendamiseks.

Kanada naistearst Jen Gunter hoiatab, et selline meetod võib kasu asemel hoopis palju kahju tekitada ning selline meetod võib viia valuliku vahekorrani, vähendab kasulikke baktereid tupepiirkonnas ning suurendab riski nakatuda HI-viirusega, kirjutab The Independent.

Internetis müüakse tamme galle, mida herilased kasutavad oma larvae kasvatamiseks. Gallede kasutamine pidavalt tugevdama tupelihaseid ning vähendama ebameeldivat lõhna.

"Vagiina limaskesta kuivatamine suurendab marrastuste riski suhuühte ajal ja hävitab kaitsva limaskesta," hoiatab dr. Gunter.

Internetipoe keskkonnas Etsy müüakse tamme galle looduspoes Heritage Health, mis väidab, et nende kasutamine parandab naise seksuaalelu. Poes on ka hoiatus, et kasutamine võib olla valuline.

"Väike vihje, kui mingi asi on valulik, kui seda vagiinasse panna, siis ta on vagiina jaoks kahjulik," hoiatab dr. Gunter.

