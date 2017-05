Vägev! Leiutati šokolaad, mis aitab vananemise vastu võidelda

Võib tunduda liiga hea, kuid on ilmselt tõsi: teadlased väidavad, et on loonud šokolaadi, mis vähendab kortsude teket ja naha lõtvumist.

Esthechoc on Cambridge Ülikooli tütarfirma teadlaste verivärske leiutis, mis mõjutab antioksüdantide hulka inimkehas ja parandab naha vereringet, ennetades seeläbi kortsude teket ning andes nahale nooruslikult särava jume.

Endise Cambridge'i ülikooli teadlase ja biotehnoloogiafirma Lycotec asutaja dr Ivan Petyaevi sõnul kasutavad nad noorendavas šokolaadis sama antioksüdanti, mis muudab kuldkalad kuldseks ja flamingod roosaks.

Väike, 7,5 grammi kaaluv šokolaaditahvlike sisaldab sama palju antioksüdant astaksantiini kui terve lõhefilee ning võitleb vabade radikaalidega samaväärselt 100 grammi tumeda šokolaadiga.

Loojate väitel suudab Esthechoc 50-60 aastase inimese naha muuta samasuguseks nagu 20-30 aastasel. Katsed ja kliinilised uuringud selles eas vabatahtlikega on näidanud, et söönud vananemisvastast šokolaadi nelja nädala jooksul iga päev, nende vere põletikunäitajad vähenesid ning naha verevarustus paranes. Nahk muutus sama nooreks nagu see on 20-30aastastel inimestel. Seega - šokolaad parandab naha füsioloogiat ning aeglustab vananemist, väidavad katsete läbiviijad.

Tahvel Esthechoci sisaldab 37 kcal ning sobib ka diabeetikutele. Tavalistes toidukauplustest seda aga osta ei saa. Küll võib igaüks "imešokolaadi" alates järgmisest kuust tellida (kolmeks nädalaks vajalikus koguses) hoolega väljavalitud edasimüüjatelt.

Terviseksperdid aga šokolaadi mõjujõus väga kindlad pole, nende arvates tuleks toime kindlakstegemiseks teha veel hulk kliinilisi uuringuid. Lisaks on varasemad uuringud näidanud, et astaksantiini toime on parem, kui seda sissesöömise asemel hoopis otse nahale määrida.

Allikas: telegraph.co.uk