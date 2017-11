Aleksander Heintalu ehk Vigala Sass. Foto: Priit Simson

Kõige tähtsam on dieedi puhul see, et dieeti pidama asunud inimene teeks seda vabatahtlikult ja teadlikult, sest paljud kunstlikud dieedid – ühe või mitme aine menüüst väljajätmine nädalate kaupa – võivad tekitada kehas palju rohkem füüsilisi muutusi kui maast-madalast kujunenud toitumisharjumused.