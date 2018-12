Vihastamine võib haige südamega inimese tappa

Kristina Amor ml@maaleht.ee RUS

Kurb, aga tõsi – liiklusraev on Eestis väga levinud. Shutterstock

Viha on võimas emotsioon, mis teeb haiget ja võib mõjuda hävitavalt. Kuidas elada nii, et me endale asjatult liiga ei teeks?