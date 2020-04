Eesti püügipiirkonnad, osa 1: Saaremaa ja Hiiumaa

Suurem jagu siinsetest uimelistest eelistab magevett, merekalu ujub Eesti rannikuvetes umbes 30 liiki. Kuna meri on meil pigem soolaka kui soolase veega, saavad selles hakkama ka paljud mageveekalad. Milline neist, kus ja kui toekalt me toidulauda toetab, saab teada, uurides kalanduspiirkondi. Ja mitte üksi püüginumbreid, vaid näiteks sedagi, millal plaanis pidada järgmiseid kaluripäevi Saaremaal ja Hiiumaal, Peipsi ja Võrtsjärve ääres, Pärnu- ja Läänemaal või Harju- ja Virumaal.

Saaremaa püügipiirkond

Kes käinud kordki hilissuvel ise Nasval lesta järel ja selle suitsu pannud, teab, et sellele maamunal ikka võrdset ei leidu. Kui ei usu, sea sammud järgmisele Nasva lestakohvikute päevale. Aga tasemel on see lapik vennike ka kuivatatud peast ja aidanud saarlastel üle elada ka aega, kui meri kitsi.

Hiiumaa püügipiirkond



Hiidlase päris „oma kala“ on tuulehaug, nii ta vähemasti ütleb, aga ka lest on siin sama oma poiss kui saaremaalastel. Kummale ta suitsutatult rohkem maitseb, selle üle vaidlus alles käib. Päris Hiiumaa ja ainult Hiiumaa kalavärk on resti vahel süte kohal küpsetatud pahlakilu, mida teadmatu kalašašlõkiks kutsub. Vana traditsioonilist soolasilku, „silgupissi“ ehk silgusoolvee kasutamist ja kartulite peal keedetud soolalesta kohtab kaasaegses Hiiu köögis juba vähem.