Aasta kalandustegu Miks peab kala sööma? Kala on kasulik! Selle teeb puust ja punaseks selgeks Tallinna Tehnikaülikooli professor, toitumisteadlane Raivo Vokk. Jaga

0

Kuula Kala rasvhapete hulgas on oluliselt palju asendamatuid rasvhappeid (Shutterstock)

Kala annab meile valke – kalaliha on väärtuslik ja suurepärane vaheldus veiselihale valkainete saamisel

inimene omastab kalavalku väga kergesti ja peaaegu täielikult.

valgud on vajalikud, et organism toodaks verd, taastaks kudesid ja kasvataks lihaseid.

valgud tugevdavad ka inimese organismi, et ta ei jääks kergesti haigeks.

valgud sisaldavad kõiki asendamatuid aminohappeid, mida organism ise ei tooda või toodab liiga vähe.

keskmise valgusisaldusega kalad Eesti toidulaual on kilu ja räim. Suurem valgusisaldus on tuunikalal, heeringal, tursal ja lõhel.

Kala annab meile rasvhappeid – kalarasv sisaldab seitsekümmend või enam protsenti tervislikke polüküllastumata rasvhappeid

kala rasvhapete hulgas on oluliselt palju asendamatuid rasvhappeid.

eriti väärtuslikud kala rasvhapped on polüküllastumata rasvhapped.

nende hulka kuuluvad Omega-3 ja Omega-6 rasvhapped, mida inimese organism ise ei tooda ja mida me saame toidust.

Kalas on kergesti omastataval kujul palju vitamiine

kalas on kõrge E-vitamiini, antioksüdantide ning A ja B grupi vitamiinide sisaldus.

B-vitamiinidel on oluline osa raku ainevahetuse, närvisüsteemi normaalse talitluse ja naha, juuste, silmade, suu ja maksa tervise tagamisel.

A-vitamiin soodustab luustiku kasvu ja hoiavad nägemisteravust.

E-vitamiin on vajalik, et aidata säilitada skeleti-, südame- ja silelihaste struktuuri ja tagada nende talitlus. Samuti toetab ta punaste vereliblede teket.

Mida head teeb kalasöömine meile veel?

• Kala parandab aju võimekust

Uuringud on näidanud, et kui Omega-3 rasvhapetest on puudu, siis halveneb ka aju võimekus. Kala söömine aitab rasvhapete hulka täiendada ja see parandab aju võimekust.

• Kala mõjub hästi nägemisele

- kala söömine vähendab riski, et vananedes võib silma võrkkest kahjustada saada.

- rasvase kala söömine aitab silmanägemist kaitsta.

• Kala ennetab kortsude teket

Kala söömine aitab nahal reguleerida rasu tootmist ja ühtlasi niisutab nahka. Rasvase kala söömine kaitseb rakke UV-kiirguse eest ja aitab säilitada nahas kollageeni, mis ennetab kortsude teket.

• Kala vähendab südamerabanduse riski

Uuringute põhjal aitab üks või kaks korda nädalas rasvase kala söömine vähendada südamerabanduse riski koguni 36 protsendi võrra. Lisaks aitab kala ka südamerabandusest kiiremini taastuda.

• Kala vähendab reumatoidartriidi riski

Reumatoidartriit on krooniline lihasepõletik, mis ajab lihased paiste ja paneb valutama. Teadlased on kindlaks teinud, et kala söömine aitab selle kroonilise haiguse riski vähendada – kui süüa korra nädalas rasvast kala, väheneb reumatoidartriidi risk koguni 50 protsenti.

• Kala süües ei muutu toit igavaks

Maailmameredes ujub tuhandeid rohkem või vähem rasva- ja valgurikkaid kalaliike. See jõuab alati ka poodidesse – seal on erinevat sorti kala, mis on mitmel moel töödeldud. Sellest saab teha nii suppe kui praade. Või siis lihtsalt võileiva peale panna. Või täitsa paljalt süüa. Lisaks meeldib kala ka meie parimatele sõpradele – lemmikloomadele. Eriti muidugi kassidele.

Vajuta alloleval lingil ja esita aasta kalandustegu — kõikide esitajate vahel läheb loosi kaks spinningukomplekti.