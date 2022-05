Oksjonil on 200 hektarit päikesepargi rajamiseks sobilikku maad

„Kõik protsessid uue päikesepargi rajamiseks ei ole veel lõpuni viidud, seetõttu oleme otsustanud, et paneme maa oksjonile soodsama hinnaga võrreldes sellega, milliseks kujuneb antud maa väärtus mõne aja pärast, kui kogu dokumentatsioon on lõpuni viidud ja ehitamiseks valmis. Praegu on nendele maadele kohaliku valla poolt väljastatud projekteerimistingimused, Elering on Irbeni OÜ taotluse põhjal alustanud menetlust liitumispakkumise esitamiseks ja tasutud on menetlustasu. Ostja soovi korral viib Irbeni OÜ menetluse lõpuni, “ ütleb maaomanik Reola Köögiviljad OÜ esindaja. Päikesepargi rajamiseks valmis maad maksavad suurusjärgus 20 000 €/ha, antud kinnistute hektari hind on pisut alla 13 000 euro hektari eest. Maade alghind oksjonil kokku on 2,7 miljonit eurot.

Tutvu oksjoniga: https://oksjonid.timber.ee/kinnistu/6378

Müüja tunnistab, et nad ei lähe selle projektiga ise edasi, kuna tegemist on siiski liiga suurte kingadega millesse astuda. „Me ei ole energiaettevõte. Me teeksime seda esimest korda, näeksime tohutult vaeva ja kindlasti kolistaksime ämbreid samal ajal, kui mõni teine, kel sel alal kogemust, saaks selle kõigega hakkama kiiremini ja odavamalt. Üks asi on maa omamine ja asjaajamine, kuid me anname endale aru, et sellega meie osa antud projektis piirdub.“ Siiski on ära tehtud suur osa ettevalmistavast tööst ning teadaolevalt on pargi rajamist soodustava uue õhuliini ja alajaama ehitamine Eleringi investeeringute nimekirjas ning seda on avalikul väljapanekul tutvustatud.

Oksjonil pakkumise tegemise tähtaeg on 01.06.2022 kell 14.00

Pakkumisi saab teha timber.ee oksjonikeskkonnas ning pakkumise esitamine toimub turvaliselt elektrooniliselt. Kinnistute oksjonid toimuvad AS Timber korraldatud oksjonil n-ö suletud ümbriku meetodil, kus pakkumise tegijal ehk ostjal on ainult üks võimalus oma pakkumist esitada.

Pakkumise esitamiseks tuleb oksjonikeskkonnas alla laadida pakkumisdokument, täita vastavad väljad, sh pakutav summa, digiallkirjastada ja edastada see iga oksjoni jaoks loodud individuaalsele e-posti aadressile, mida ei avata enne oksjoni tähtaega. Sõltumatu serveriteenuse pakkuja annab kinnituse, et enne pakkumiste esitamise tähtaega ei ole e-posti kontole sisse logitud ega postkasti sisuga tutvutud. Oksjoni tähtaja saabumise järel avatakse kõik pakkumised üheaegselt ning võitjaks osutub kõrgeima pakkumise teinud pakkuja. Oksjonil on lubatud teha ka alghinnast madalam pakkumine, kuid selle aktsepteerimine müüja poolt on kirjeldatud enampakkumise tingimuste dokumendis.