Vene kodanik Daniil: kodumaal olen reetur, keda ootab 15 aastat vanglat, aga mu otsus oli ainuõige

„Ma ei tarbinud riigi propagandameediat. Olin seepärast kohe kindel, et esimeseset suurest konfliktist Venemaa ja lääneriikide vahel pärast külma sõja lõppu ja Berliini müüri langemist ei saa tulla mitte midagi head. Arvasin juba siis, et tänapäeval ei peaks asjad nii käima,“ räägib ta. „Otsustasin teha kõik, mis võimalik, et kodumaa tolm oma jalgadelt pühkida, sest Venemaal, mida valitsetakse selliste põhimõtetega, ei saa olla tulevikku. Mõtlesin, et oleme elukaaslasega paar aastat eemal, vaatame kas olukord pareneb,” meenutab ta.