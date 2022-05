VIDEO | Võimas raskekraana läheb Ukraina varingupäästjatele appi

Ukraina eriolukordade riikliku teenistuse esindajate sõnul pole nii võimast abilist varingupäästel neile keegi varem saatnud. Nüüdseks on see läbinud erinevad logistilised silmused ja vajalikud hooldused ning saanud eriload Ukrainasse sõitmiseks.

Kraana viivad kohale spetsialistid, kes teevad kohapeal ka koolituse. Lootus on, et Taavet aitab varingute alla või keldritesse lõksu jäänud inimesed kiiremini välja ning tõhustab ka ohtlike varemete stabiliseerimist. Peamine lootus on muidugi see, et Venemaa lõpetaks kohe oma skisofreenilise agressiooni, kirjutab Päästeliit.