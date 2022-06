Õierohked iluõunapuud

Iluõunapuud eristuvadki just oma õite rohkuse, värvuse ja ilu poolest. Samuti võivad mõned sordid õitseda nädalaid.

Iluõunapuude aretamisel on oluline ka lehtede värvus ja võra kuju. Neid on näiteks ümaraid, püstakaid või rippuva võraga.

Ka on iluõunapuudel sageli väga kirgas sügisvärvus ning neil on dekoratiivsed väikesed viljad. Need jäävad puud kaunistama kogu talveks, kui just linnud neid ära ei söö.



Valige sobiv kasvukoht

Õunapuule tuleks leida koht, kus tema efektne välimus ikka mõjule pääseks. Et puu oma ilu saaks täielikult avada, vajab ta päikesevalgust ja veidi rammusamat mulda. Et õunapuud kasvavad üldjuhul üsna suureks, vajavad nad ka avarat kasvuruumi.

Meil müüdavad iluõunapuud on enamasti samavõrd külmakindlad kui tavalised õunapuud.

Õunapuud aia iluks valides tuleks suure sordivaliku hulgast eelistada neid liike ja sorte, mis on meie tingimustes katsetatud ja vastupidavad.

Eestis populaarsed sordid

Sordil 'Professor August Vaga' on purpurse jumega lehed, õied roosad, õunad on pisikesed ja punased nagu suuremat sorti jõhvikad. Tegu on kodumaise, väga vastupidava ja erakordselt ilusa sordiga, mis aretatud Luual. Teda kasutatakse palju avalike haljasalade ehtimiseks.

Iluõunapuu 'Red Splendor' on roheliste lehtedega, roosade õitega ja sügisel rikkalikult täis erepunaseid söödavaid kirsisarnaseid õunu. Ameerika president Richard Nixon kinkis selle puu 1972. aastal oma riigivisiidil Hiinasse hiinlastele. Puu on meie tingimustes külmakindel ja väga lihtsalt kasvatatav.

'Royalty' on juba aastaid tuntud ning kasvatatud sort. Purpurse tooniga lehed on tihti pungadest väljas juba koos õitega ning lehevärv on kõige tumedam iluõunapuude seas. Õied on intensiivselt roosad ja väikesed õunad tumepunased. Puu on ka üks kõige kõrgema kasvuga iluõunapuu: kõrgust võib sirguda kuni kaheksa meetrit.