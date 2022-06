Kahjurid hävitasid kurgisaagi

Tema tõrjumine on väga tülikas, kuna ta on üpris vastupidav mitmetele keemilistele tõrjevahenditele ja paljuneb kiiresti. Kasvuhoonekarilasel on kuus arengujärku: muna, neli vastsejärku ja valmik. Valmik on valgete tiibade ja kollase kehaga ning 2–3 mm pikk. Valmikujärgus karilased liiguvad taime ülaosas lehtede alaküljel, samasse munetakse ka munad. Kui raputada karilaste asustatud taime, tõusevad nad õhku ja peagi pöörduvad tagasi lehe alla. Vastsed on tavaliselt noorte lehtede alaküljel, nukud on vanematel lehtedel.