„Võib ju loota vallavalitsusele või riigile, aga lõpuks viivad asja ellu inimesed, kes seda tahavad”

Nelja rahvatantsurühma juhendav Kädi Pärnoja, kes on Vändra kultuurimajas tegutsenud juba pea kuus aastakümmet, kiidab Martinit taevani: „Hoolega teeb tööd, vägevalt! Maja on korras ja kõik on väga hästi! Kõik mured võib Martinile ära rääkida, ta on tohutult osavõtlik ja aitab alati.”

Vändra kultuurimajas tegutseb neli rahvatantsurühma, laulukoor, teatristuudio, projektipõhiselt on olnud noortele meediaring, toimub beebide võimlemine. Seal on kaks saali, millest suuremas näidatakse filme. Kultuurkapitali toel paar aastat tagasi soetatud tehnika on võrreldav suurte kinodega ning ka saali kaks viimast toolirida on esimese elu elanud kinos.

Hakkaja noormees oli noortekeskuses ja koolis tegutsedes vallajuhtidele silma jäänud, nii et kui senised kultuurimaja töötajad lahkusid, tehti talle ettepanek juhtimine üle võtta. Martin haaras härjal sarvist ja on siiani kultuurimaja juhatanud. Vahepeal käis vaid aasta ajateenistuses.

Samal ajal tunnistab Kädi, et kultuurimaja juhtimine on tänamatu töö – üritus kestab tund-kaks, aga enne seda peab inimesi vabatahtlikena appi leidma ja motiveerima. Kultuurimajas on ju koos koristajaga palgal vaid neli töötajat.

„Tähtis on see, et Martin on Vändra inimene, kes tunneb kohalikke, nii et tal on mingil moel seljatagune olemas inimeste näol, kes ümbritsevad,” lisab Kädi. Enne olid kultuurimaja juhid pärit väljastpoolt ega tundnud kohalikke nii hästi.

Juhataja Martin kinnitab, et suuremate üritustega on vaja vabatahtlikke kaasata. „Tuleb osata küsida, siis tullakse appi.”

Maja on aktiivses kasutuses, ent vabas õhus toimub järjest vähem üritusi, sest firmasid, kes suvel kontserte korraldavad, on nii palju, et kohalik omavalitsus ei suuda nendega konkureerida. „Oleme teinud nendega koostööd ja Vändras on käinud enamik Eesti A-klassi artistidest. Ei ole päris nii, et siin esinevad vaid väikesed bändid,” räägib Martin. „Koostöö on see, mis asja edasi viib.”

Tihedad sidemed on tal ka teiste Pärnumaa kultuurikorraldajatega ning ühiselt väisatakse teiste maakondade kultuurimaju, et sealseid tegemisi kaeda ja uusi ideid ammutada.

Rahvamaja taga paiknevas rulapargis teevad poisid jalgratastega selliseid trikke, et seda nähes jääb suu ammuli. Ka selle pargi rajamisel on Martini käsi mängus. Ta on MTÜ Vändra Noored üks asutajaid ja juhatuse liige. Selle kaudu on taotletud raha, et viia ellu projekte, mis aitaksid kohalikel noortel vaba aega sisustada.

Rulapargi kõrvale rajati üheksa rajaga kettagolfipark. See on üks koht, mida Martin ka ise kasutab. „Mulle meeldib korraldada, ma ise ei osale taidluskollektiivides,” on ta tagasihoidlik ning nimetab oma hobideks peale kettagolfi rattaga sõitmist ja reisimist.

Volikogus pole nii, nagu lootis