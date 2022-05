VIDEO | Rekord! Jõgevamaa must-toonekurgedel koorusid kuus poega

Nii suur pesakond on ohustatud must-toonekurel Kotkaklubi sõnul haruldane. Enamasti on must-toonekure kurnas 3-5 muna, harva ka kuni 6. Eestis on varasemalt vaid paaril korral leitud vähemalt 6-munalisi kurni ning seni suurim lennuvõimestunud pesakond oli teadaolevalt viie pojaga ja seda 30 aastat tagasi.