Idaviikingite rännuteede uurija sõidab haabjaga Soomaalt Tallinna

Laupäeva, 28. mai hommikul alustab ta Soomaalt, Saarisoost haabjaga sõitu Tallinna suunas. Esimese päeva õhtuks on mehel plaanis jõuda Pärnuni. Reis jõuab lõpule viie päeva pärast Tallinnas.

Haabjale sarnaseid veeteedel liikumiseks mõeldud lootsikuid on leitud palju ka Skandinaaviast. Frankil on hüpotees, et skandinaavlased õppisid muistsetelt soome-ugrilastelt ühepuupaatide ehitamise tehnoloogia ja kasutasid neid aluseid oma pikkadel kaubateedel Venemaal.