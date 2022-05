Soomaa ilmatark: loodus ruttab ühest äärmusest teise nii kiiresti, et ei jõua aevastada kah

30. mail on Kuu loomine. See on väga tähtis, et teada, mis ilm edasi teeb ja juuni alguses olen ehk palju targem. Praegu (nädal tagasi – R. R.) õunapuud veel ei õitse, sitikad ja sipelgad ei tegutse rohus nii aktiivselt. Pean ootama veidi. Väga palju ütleb mulle kas või see, kuhu nad oma pesa hakkavad tegema. Minu teadmised tulevad loodusest ja pikaajalistest tähelepanekutest, arvutit ma ei näpi.