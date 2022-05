Tööandjad on teada andnud, mida nad ootavad noortelt kandideerijatelt

Tööandjaid innustab noori palkama eeskätt võimalus töötajat enda vajadusest lähtuvalt välja õpetada – nii ütles 74% uuringule vastanutest. Tähtsaks peetakse ka noorte head õppimisvõimet, tehnoloogia- ja digipädevust, uusi ideid, rohket energiat ja motivatsiooni. Sageli on tööandja ka lihtsalt sunnitud noori palkama, sest kogenud töötajaid ei ole tööturult võtta.

Tööandjad otsustavad uute inimeste töölevõtmise nii nende oskuste, kogemuste kui ka motivatsiooni alusel. Kuna noortel on kogemust vähe, on teised faktorid olulisemad.

Milline peaks noor olema, et tööle saada?

On heade digioskustega (30%)

On varasema töökogemusega antud (32%) või mõnel teisel ametikohal (22%)

On hea keeleoskusega (38%)

On väga hea suhtleja (50%)

On omandanud vastava eriala või õpib seda (54%)

On julge pealehakkamise ja kindlate soovidega (66%)

Kui on õnnestunud saada edasi töövestluse vooru, on see suurepäraseks võimaluseks oma heade isikuomaduste ja innukuse näitamiseks.