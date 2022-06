Suur ülevaade suvelavastustest

„Kalaranna 28”

Lähim esietendus on juba 4. juunil. Linnateatri koduleheküljel seisab, et „Kalaranna 28” näidend on kirjutatud spetsiaalselt Patarei Merekindluse avarasse sisehoovi. Selle nopin enda jaoks välja, sest juba on meedias kõlanud, et etendused mängitakse Patarei vanglas.

Näidendi kirjutas ja lavastab linnateatri peanäitejuht Uku Uusberg. See on tal esimene selles ametis, ja nagu eelinformatsioonist teada, mängib kaasa terve trupp – üle 30 inimese. Muidugi tekib küsimus, kas sellest saab välja lugeda teatri uue hingamise maailmavaatelisi aspekte. Kunstilisi kaalutlusi muidugi ka. Eelinformatsioonist selgub, et tähendusi antakse edasi tragikoomilise situatsiooni kaudu.

Ai, velled

Raivo Trass lavastab metsavend Hirmsa Antsu lugu. Loo pani kirja Urmas Lennuk. Esietendub 4. juunil Pärnumaal Soontaganal, Pikavere vanas vallamajas. Urmas Lennuki ja Raivo Trassi sisendavat paatost iseloomustab lause lavastuse tutvustusest: „Mida mõtleb, ütleb ja teeb inimene, kes tunneb, et tema maa ja rahvas on üksi jäetud? Üksi vastase vastu, kes on lihtsalt liiga suur. Üksi, ehkki lubati ju teisiti... On sel inimesel üldse valikut?”

Vanad head

Vähemalt kolme eelmise suve lavastust tahaks uuesti näha. Kolkjas Peipsiveerel mängitakse augustis taas „Serafimat ja Bogdani” ning Petserimaal juulis „Petserimaa igatsust”. Kuidagi olen pähe võtnud, et nende lavastuste vastuvõttu mõjutab järsult muutunud olukord maailmas ja Ukraina sõda. Just nõnda, et lavastus võib jääda samaks, aga publiku vastuvõtumeeled on teised. Need kaks on põnevad inimpsüühikat uurivad ja avavad ning piirialade kompamised.

Ja veel kaks lavastust läinud suvest, mida vaadata tahaks – Evelin Võigemasti, Märt Avandit ja Kersti Heinlood „Stseenides ühest abielust” juunis ja augustis Jaanihanso talus Pärnumaal. Autor on Ingmar Bergman ja lavastab Kristjan Suits. Kirjutasin oma soovi seda näha üles ja märkasin, et suurem osa etendustest on juba välja müüdud. Ka see on soovitus.