TEATRISUVI | Suur ülevaade suvelavastustest

Olen mõelnud, et osal suvelavastustest on suure raha teenimise eesmärk küljes. Ja siis ennast rahustanud teadmisega: meie lavastajatel ja näitlejatel on ikka veel see moraalne hoiak, et nad ei lase kommertskaalutlustel kunstilist kvaliteeti alla – ei lähe kergema vastupanu teed. Eneseuhkus on säilinud. Aga eks idealismi vastu aitab alati tegu, mida iseloomustab vanasõna „Oma silm on kuningas”.