Raul Vinni: käsi määriv keskkonnareostus

Masuudilaike Volare (rahvasuus tuntud kui Kreeka laev) vraki lähedal märgati siin-seal vahel ikka. Kuna väidetavalt kindlustuspettuse tõttu 1980. aastal madalikule aetud laev oli kord põlema pandud, siis teadsid kõik justkui, et masuuti seal olla ei saa. Tagantjärele on kohalikud tunnistanud, et lekkimise tunnistamine oleks omavalitsusele (ja ka riigile) kaasa toonud veel suurema jama kui tormiga laevakerest välja lekkiv vähene masuut.