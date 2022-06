Samas tähistas sõna thymiana viirukit ja allikatest on teada, et kui viirukipuu kummivaiku käepärast ei olnud, võis jumalate auks põletada ka tüümiani. Selle kõrval eksisteerib ka väljend thysia, mis tähendab “suitsu tekitama”, hiljem aga mõisteti selle all ka jumalatele ohverdatud rooga. Seega ohvriks toodud loom ja sellele järgnenud ohvrisöömaaeg koos tüümianiga meeldis päris kindlasti ka jumalatele.