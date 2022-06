Jaan teeb süüa, Taimi surfab netis. Vendade Sõnajalgade vanemate sume elu

„Ei noh, tööd on kõvasti,” ohkab Taimi rahulolevalt, võttes istet valgel nikerdatud aiatoolil, Jaan ikka tasasel meelel kõrval naeratamas ja naise jutu peale noogutamas.

Jaan hakkas just muru niitma ja Taimi võttis kühvli, et asuda välja juurima üht jonnakat võilille, mis on terve aia peale ainuke ebasoovitav taim, aga siis tuli Maaleht külla.