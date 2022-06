NAERIS | Maha punamolumendid!

· Venemaa võitleb edukalt sanktsioonide tõttu tekkinud majanduskriisiga ning vältimaks rahva vaesumist andis Venemaa valitsus välja korralduse, et kõik venemaalased peavad minema üle kõrgemalt tasustatud tööle. Venemaa majandusteadlased arvestavad juba Nobeli majanduspreemiaga.

· Eesti peaminister Kaja Kallas pöördus oma Euroopa kolleegide poole palvega, et nad lõpetaks Putinile helistamise. Putin saatis Kaja Kallasele tänukirja, kus tänas teda, et too aitas tal tüütajatest vabaneda.

· Venemaal ei müüda kauplustes enam kalatoodet „Vene meri“, kuna selle Valgevene tootjatehas ei saa sanktsioonide tõttu enam osta lõhet Norrast.

· Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova teatas pärast alkoholitehase Kurskprodukt raketitabamuse saamist ukrainlastelt, et Ukraina sõjavägi on kaotanud igasuguse inimlikkuse ja „Venemaa rahvad ei andesta seda neile kunagi!“.

· Venemaa hinnangul on Soome soov astuda NATOsse ääretu tänamatus Venemaa vennaliku abi eest soome rahvale 1939. aastal ja aastail 1941‒1944.

· Ukraina luure teatas, et Venemaa väed loobusid Harkivi ründamisest, kuna Vene luure sai teada, et linnas ei ole enam pesumasinaid.

· Venemaal on aru saadud, et praegusel olukorral on ka omad plussid – näiteks ei pea muretsema tuleviku pärast ja võib elada vaid tänases.

· Venemaa patriootlikud optimistid rõõmustavad, et venemaalased on ükskõiksed kehtestatud sanktsioonidest peale. Liberaalsed pessimistid kurvastavad, et sanktsioonide tõttu muutub Putin rahvale veel lähedasemaks. Vaid ettevaatlikud majandusteadlased teavad, et lääne sanktsioonid pole jõudnud veel oma eesmärkideni.

ANDRUS TAMME huumorikogust

LOOSUNG TARMO VAARMETS Maha punamolumendid!

TÕSI TAGA ANDRES ÜLVISTE · Halb asi pakub maitsetust igale maitsele. · Viimase aja moetrend on hunt lambanahas. · Ärimeest huvitab raieraha enam kui raierahu. · Eluküsimus nõuab kaelamurdvat peamurdmist. · Lendur teab, et enne tuleb veenduda ja alles siis maanduda. · Tervise huvides tuleks tablettide asemel neelata kilomeetreid. · Mõni naine reageerib nii, et kui midagi on vastukarva, siis kohe vastu kõrvu! · Dessandi korral ei jäta Vene sõjavägi omi maha, sest nad jäetakse lihtsalt merre. · Metsas matkates ära anna jalgadele tuld, sest kulu võib põlema minna! · Mõni prints on nagu valge vares valgel hobusel. · Kas kaadrivoolavus tekib siis, kui boss on ülevoolavas tujus? · Kui suur on lilleampli ampluaa? · Parem lahe kogemus kui kogemata lahedus! · Kukel kirendas silme ees. · Burlakid vedasid alt. · Liipamine on pikaldasevõitu lippamine. · Väikestviisi tuleks ikka suurelt mõelda! · Elu on närvikirev!

FÖLJETON KIRJATSURA Metsarüüsturite nutulaul ahermaa nutumüüri ääres Kasva kuuske, kasva mändi, kasva kaunist kasepuuda pärnapuuda, haavapuuda, tugevasta tammepuuda sirgu sirgeks männipalgiks, taeva tõusvaks kuusekunniks mahla lüpsvaks vahtramammaks. Hoidke eemal üraskikad, musta pässu pahalased põdra ahned hambatüükad, kitselistest pungasööjad. Ilmub metsa puidumees, kõnnib ringi kirvemees algab puude genotsiid, ahnurite tapatalgu lõkat-lõkat lõikab puitu harvesteri hammas raudne raksat-raksat langeb loodus mudasse. Oi sa laia raiesmikku, raiesmikku laia lagedata maada, lagedata maada kus seal kasvab karuputke, surmaputke, hundiputke laiub tihnik, võsa vägev mudaaugud nabani. Rahakotirauad lahti, rahakotirauad kinni metsast saanud juudaseeklid soolapisar särab ninal, nutuvõru moka ümber okas peesse lõugajale, kuri haigus kaebajale. Miks ta kasvab kaua aega, kaua aega ei saa mersut perse alla, ei saa mõisa muretseda ei saa supsu Türgi randa, ei saa beibet kõhu alla. Suured tänud Marile, kõrged kummardused Jürile Eestimaa saab metsast puhtaks, lõpuks puhtaks vaeseke. Allee-aaa, alle-aaa!

JUHTUNUD LUGU HEIKI RAUDLA Viljandist Käisin hiljuti tomograafis. Kontrollimas. Algul anti juua üks suurem topsikutäis vedelikku, siis väiksem. Seejärel seadsin end pikali ja kena vormikas õde kummardus mu kohale ning hakkas kanüüli paika seadma. Äkki lausus ta: „Pange silmad kinni!“ Täitsin käsku. Kui olin juba aparaadi sees, lausus õde: „Nüüd võite silmad lahti teha!“ Avasin silmad ja nägin vaid tomograafi helehalli sisemust. Alles hiljem sain aru, miks mul silmad enne sulgeda kästi.

LEITUD MÕTE HEIKI RAUDLA Viljandist Kust pärineb ütlus „Kes ei riski, see šampust ei joo“? Põhjus on lihtne: kunagi ammu šampanjapudelid plahvatasid. See, kes läks keldrisse pudelit tooma, seega riskis. Sellistes keldrites käidi spetsiaalses riietuses, et end klaasikildude eest kaitsta. Tolle aja sommeljeed olid sageli ilma mõne sõrmeta või ühe silmaga.

MÕISTATUSI IVO IVARI · Seale häbiks ja töötule abiks. · Väikestele lüpsiks, suurtele lustiks. · Kena koht, kuid ainult ühele munale. · Isal hoiab püksid ülal ja pojal mõistuse alal. · Vaikne kena kohakene, kus veel on kulla hind või enamgi veel. · Maa-ala, mis ootab meid ka siis, kui ise ei jõua kaevata. · Enne tapmist kenakene, pärast kroon peas. · Kogub enam tolmu kui tarkust. · Hingamisruumi tähtsaimad turvajad. · Raamistab daamil pilgu ja härral taju. · Ühtedele õnne ja teistele õnnetuse avamiseks. · Enesehaletsus omas mahlas. · Surnud keel suupärasemalt. · Veri vändas ja vänt rõngas. · Piserdusabi osutamine taevataadile. Vastused (vales järjekorras): kohvik, korgitser, püksirihm, munatops, nutmine, seakeel tarretises, verivorst, kunstlik vihmutus, keeduvorst, tissid, kalmistu, kulmupliiats, ribid, jõulukuusk, raamaturiiul.

NITŠEVOOD RAIMO AAS · Mõni meie poliitik laulab maskis paremini kui mõni meie laulja ilma maskita poliitikat teeb. · Elu näitab, et juhtoinas võib olla lambakarja ainuke must lammas. · Kui enam ei viitsi oma eluvankrit vedada, siis hakake teistele käru keerama! · Need, keda kaasvangid ei seedi, magavad kongis kohe siibri kõrval. · Kütte hindadest suusoojaks rääkimisega tuba soojaks ei küta. · Trellitatud aknast avaneb alati miljonivaade vabadusele. · Keisrilõike abil võivad sündida nii kuningad kui narrid. · Kui tööst tuleb suu puhtaks pühkida, siis on mesiniku olukord sibi omast parem. · Kosmosest saadetakse meile soola ja leiba lendava taldrikuga. · Mõni mees kannab oma naist kätel selleks, et hoida raha kokku jõusaali pealt. · Kas tänavaid pestakse teeveega? · Surmaga mängides tahab igaüks istuda varumängijate pingil.

TÕRRE PÕHJAST HELIR-VALDOR SEEDER Kuju kingiti ERMile, häbi jäi Viljandile.