LUGEJA ARVAB | Kas vaidlus lastetoetuse üle kukutab Eesti valitsuse?

Veidi vähem kui pooled vastajatest usuvad, et jah, hiljemalt jaanipäevaks on Kaja Kallas peaministri kohalt tagasi astunud. „Kaja Kallas ütles Paides viibides välja kummalise tõe: kõigil on järjest suurem ihalus opositsiooni minna. Kas see oli läbi lillede öeldud otsus, et ta ei soovi enam olla peaminister ja läheb oma erakonnaga opositsiooni? Reformierakond on nii üksi jäänud, et keegi ei soovi nendega valitsust moodustada, ehk vaid sotsid,” spekuleerib üks lugejatest.