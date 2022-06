Argo Ideon: Eesti elanik jääb hinnatõusu lõksu

Kõige suurem süüdlane Eesti kiires inflatsioonis on energia hindade kasv. Hetkel on õnneks ees suvekuud, mil hooned ei vaja kütmist. Aga igaüks teab, kui kiirelt see üürike Eesti suvi otsa saab. Väga on vaja, et valitsus, otsustajad paneksid sisse kiirema käigu Eesti energiamurede lahendamisel. Et mitte nentida aasta lõpu poole, et nüüd on taas jõutud lõhkise küna ette.