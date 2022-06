Teguderohke suvi Targu Talita ajakirjaga

Suvi on aednikule kiire aeg.

Suvi on suurte tegude aeg, mil talvel peetud plaanid tuleb teoks teha. Päevad on pikad ja päike annab jõudu ja tegutsemislusti. Ehkki ebakindlus, mis maailmas valitseb, võib mõnele suurmale ehitusprojektile pidurid peale panna, siis aia laiendamist nii silmailuks kui köögiviljakasvatuseks ei takista esialgu miski. Oma aia kartul-kapsas-kaalikas on täiendav julgeolekuvaru karmile talvele vastuminekuks.