Argo Ideon: kas Porto Franco kriminaalasja valitsus koguneb taas?

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ei mõelnud tookord väga pikalt. Pärast erakonna fraktsioonis Toompeal peetud pikka koosolekut teatas ta, et astub tagasi.

”Arvestades ka seda eilset otsust, mis tuli välja kahtluse osas erakonna peasekretärile ja erakonnale, see on, ma arvan see koht, kus tuleb võtta vastutus. Kus tuleb näidata väga kõrget poliitilist kultuuri,” rääkis peaminister Ratas.