Nad tulevad taas: 23. ja 24. juuli on avatud talude päevad

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja Reve Lamburi sõnul on osalejate seas uusi tulijaid 61, mida on kümmekond rohkem kui eelmisel aastal. Mullu oli neid 50 ringis. Enamik talusid on avatud nii laupäeval kui pühapäeval.

Lisandunud on elustiilitalusid, kes soovivad näidata, kui tore ja hea maal on elada ja mida kõike seal saab ette võtta. Siiski on piisavalt avatud ka talusid, kus kasvatatakse toitu ja peetakse loomi.

„Oleme rõhutanud keskkonnahoidlikkust: korduvkasutatavad nõud, prügi sorteerimine, kaevuvesi jne. Kuna teadlikkus on kasvanud kõigil ja tegemist on suure sündmusega, kuigi külastuste arvud taludes on olnud väga erinevad – sajast viie tuhandeni - siis kogu sündmus on kõrgendatud tähelepanu all ka maanteeameti, valla jt asutuste poolt, et ei oleks häiritud liiklus ega avalik kord,” kinnitab Anne-Liisi Mändmets maaeluministeeriumist, lisades, et sel aastal trükikaarti eraldi ei tule, vaid põhirõhk on veebikaardil. Kaart talude loeteluga ilmub ka Maalehes.